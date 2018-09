Börs: aktsiaturud taastusid tublisti

New Yorgi börs

USA aktsiaturud lõpetasid teisipäeva tõusuga, vaatamata sellele, et kaubanduspinged on jätkuvalt õhus, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,7 protsenti, 26 246 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,5 protsenti, 2904 punktini ja Nasdaq Composite lisas 0,8 protsenti, 7956 punktini.

USA president Donald Trump kinnitas täna, et on Hiina suhtes jäik ning tema administratsioonil „ei jää midagi muud üle“ kui kehtestada Hiinale täiendavad tariifid. Hiina vastas omapoolsete tariifidega 60 miljardi dollari ulatuses kaupadele. USA kehtestatud tariifide alla minevate kaupade maht on 200 miljardit dollarit.

„Mulle tundub, et Trump püüab kaubanduspartnerid läbirääkimiste laua taha suruda. Tema meetodid on ebatavalised, aga USA majandus on tugev, kasumid kasvavad ja kindlustunne püsib kõrge,“ ütles Slate Stone Wealthi strateeg Robert Pavlik.

WTI toornafta hind tõusis 68,59 dollarini barrelist ning kulla hind tõusis 0,2 protsenti, 1200 dollarini untsist.