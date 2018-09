Goldman paneb investeerimisäpi müüki

USA finantskontsern Goldman Sachs soovib oma struktureeritud võlakirjadele keskenduva investeerimisäpi Simoni enamusosaluse konkurentidele ära müüa.

Wall Street Journali andmetel on ettevõte pidamas läbirääkimisi paljude finantsmaailma suurtegijatega nagu JPMorgan, Barclays, HSBC, Credit Suisse jt. Lisaks on rakendusest huvitatud ka Ühendriikide kindlustusfirma Prudential Financial. Praeguste plaanide õnnestumise korral läheks nende käsutusse enam kui 50% osalus Simoni haldamiseks loodavast firmast. Tehingu eeldatav väärtus on ligikaudu 50 miljonit dollarit.

Kolme aasta eest loodud Simon ehk Structured Investment Marketplace and Online Network (struktureeritud investeeringute turg ja võrgustik) on rakendus, mille algne ülesanne oli vahendada Goldmani börsimaaklerite ja privaatpanganduse valdkonna kliendihaldurite suhtlust.

Simon aitab investeerimistooteid pakkuvatel pankadel leida jaemaaklereid, kelle kaudu neid edasi müüa. Süsteem keskendub praegu eelkõige struktureeritud võlakirja nimetust kandvatele finantsinstrumentidele, mis koosnevad nii võlakirja(de)st kui mõnest tuletisinstrumendist (nt futuuridest või optsioonidest ) ning pakuvad investoritele seega üheaegselt kupongimakseid ja võimalust teatud alusvara - aktsiaindeksi, nafta, valuuta jne - tõusule või langusele panustada.