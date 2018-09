Eesti pensionikogujad ehitavad Leetu erakooli

Äripäev 20. september 2018, 09:21

BaltCapi taristufond, mille rahast suur osa tuleb Balti riikide pensionifondidest, ehitab Vilniusesse erakooli.

"Vilniuse arenguplaan näeb ette 11 haridusasutuse ehitamist, samas on linnavalitsusel plaanis ehitada vaid viis kooli. Fondi strateegia ja ressursid lubavad meil vähemalt osaliselt panustada, et tekiks vajalik taristu," ütles BaltCapi taristufondi partner Šarūnas Stepukonis.

Tegemist on alles teise Leetu ehitatud uue koolimajaga pärast taasiseseisvumist 1990. aastal, seisis BaltCapi teates. Kokku maksab kooli ehitus ligi 11 miljonit eurot. Alates 2020. aastast peaks hooones olema Queen Morta nimeline kool ja lasteaed nimega Childhood Garden. Leping allkirjastati eelmisel nädalal Vilniuses ja fond jääb hoone omanikuks 20 aastaks.

Fond mahuga 100 miljonit eurot on asutatud eesmärgiga toetada infrastruktuuri arengut Eestis, Lätis ja Leedus. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) panus fondi on 20 miljonit eurot. Investorite seas on näiteks Citadele, LHV, SEB ja Swedbanki ehk Balti turu suurimate tegijate pensionifondid ja Swedbanki elukindlustus. Leedu, Läti ja Eesti pensionifondide osakaal fondis on 60%, mis teeb sellest siiani suurima pensionifondide panusega fondi Balti riikides.