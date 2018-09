Milline saab olema Aston Martini IPO väärtus?

Luksusautode tootja Aston Martin plaanib korraldada Londonis IPO, mis annaks ettevõttele kuni 6,7 miljardi dollari suuruse turuväärtuse, vahendab Bloomberg.

James Bondi autotootja müük 25 protsenti ettevõttest ning iga aktsia väärtus saab olema 17,5-22,5 naela, teatas ettevõte neljapäeval. Kauplemine algab Londoni börsil oktoobris.

Aston Martini aktsionärid müüvad oma osaluse mõni kuu enne seda, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust. Brexiti järgne autotööstus on kaubandusega seotud piirangutele kõige rohkem avatud, aga IPOt see väga palju ei mõjutanud, ütles Aston Martini finantsjuht Mark Wilson.

Üks küsimus on aga see, kas Aston Martin suudab sarnaselt Ferrarile investoritele korralikku tootlust pakkuda. 2018. aasta kohandatud EBITDAt (prognoositud) silmas pidades on Ferrari hinna ja kasumi suhe praegu 20,5, selgub Bloombergi andmetest.

Aston Martini väljapakutud IPO hind annaks ettevõttele sarnase hinnataseme, aga analüütikud on skeptilised.

„Me armastame brändi. Me austame ettevõtte juhtkonda. Aga ma ei näe, kuidas võiks Aston Martini hinna ja kasumi suhe olla realistlik,“ ütles Sanford C. Bernstein & Co analüütik Max Warburton. „Nad müüvad räi, mille kasumlikkus on nõrk ning bilanss küllaltki habras.“