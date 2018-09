USA tarbijate kindlustunne 18 aasta tipus

USA tarbijate kindlustunne tõusis septembris ootamatult 18 aasta kõrgeima tasemeni, selgub New York Conference Boardi andmetest, vahendab Bloomberg.

Tarbijate meeleolu paranes juba kolmandat kuud järjest ning tegemist on ühe parima näitajaga viimase 50 aasta jooksul. Sellele on kaasa aidanud tugev tööturg ning maksukärped, mis on ameeriklaste optimismi majanduse osas parandanud, vaatamata sellele, et USA on Hiinaga kaubandussõjas.

Näitaja on kooskõlas Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeksiga, mis tõusis sellel kuul kuu kuu kõrgeima tasemeni.

„Sellised ajalooliselt kõrged kindlustunde tasemed peaksid tarbijate kulutusi toetama. See võiks olla hea uudis ka jaemüüjate jaoks, kes valmistuvad pühade hooajaks,“ ütles Conference Boardi majandusnäitajate direktor Lynn Franco.

27,6 protsenti tarbijatest ütles, et ootab ärikeskkonna paranemist järgmise kuu kuu jooksul, mis on kõrgeim tase alates 2003. aasta detsembrist. 22,6 protsenti majapidamistest ootab järgmise kuue kuu jooksul sissetulekute kasvu.