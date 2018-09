Börs: aktsiaturud jätkasid langust

USA aktsiaturud langesid, vaatamata sellele, et naftatootjate aktsiad kallinesid koos naftaga. Föderaalreserv alustas ka täna oma kahepäevast kohtumist ning võlakirjad odavnesid, vahendab Bloomberg.

USA aktsiaindekseid vedasid allapoole auto- ja kommunaalsektor. Nasdaqi indeks kallines, millele aitas kaasa Amazoni aktsia tõus. USA president Donald Trump ütles ÜRO-le, et kaubandusdefitsiit Hiinaga „ei ole aktsepteeritav“ ning see tekitas hirmu, et kaubanduspinged võivad veelgi teravneda. Brenti toornafta tõusis nelja aasta kõrgeima tasemeni.

Föderaalreserv alustas täna kaks päeva kestvat kohtumist ning on väga tõenäoline, et keskpank tõstab intressimäärasid. Kõige enam ootavad turud aga prognoosi edaspidise tegevuse kohta.

„Kõige huvitavam on see, mitut intressitõusu järgmiseks aastaks prognoositakse,“ ütles JPMorgan Global Strategic Bond Fundi portfellihaldur Iain Stealey. „Inflatsioon on eesmärgist kõrgemale, mis tähendab, et järk-järgulise tõstmisega on neil võimalik jätkata.“

Dow Jones odavnes 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 26 492 punktil. Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,1 protsenti, 2915 punktini.

WTI toornafta kallines 0,3 protsenti ja Brent lisas 0,7 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 72,29 ja 81,75 dollarit. Brent kauples viimati nii kõrgel 4 aastat tagasi. Kulla hind kallines 0,1 protsenti, 1205 dollarini untsist.