Efteni fond lükkab aktsiaemissiooni edasi

Eften Real Estate Fund III AS avaldas börsiteate vahendusel, et lükkab plaanitud aktsiaemissiooni edasi.

Fondi juhatus otsustas, et käesoleva aasta oktoobris aktsionäride üldkoosolekute ei tule ning plaanitud täiendav aktsiaemissioon lükatakse 2019. aasta kevadesse. Põhjuseks on „oportunistliku ja väärtust lisava investeerimisstrateegiaga sobivate kinnisvaraobjektide madalseis“ Balti riikides, teatas ettevõte.

Eelmisel nädalal teatas fond, et Tähesaju kaubanduspargi Hortese aianduskeskuse ehitusega on alustatud. Hortese uue aianduskeskuse ehitamiseks on fondil vajalikud omavahendid olemas ning lisakapitali kaasata ei ole vaja.

„Juhul, kui 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses peaksime siiski leidma sobivaid investeerimisobjekte, siis on fondil võimalus kaasata ajutist sildfinantseeringud, mis hilisema aktsiaemissiooni käigus omakapitalina reginantseeritakse,“ kirjutas Efteni fond.

Fond plaanib täiendava aktsiaemissiooni viia läbi 2019. aasta teises kvartalis.