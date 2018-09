Square tõi turule palgalehe rakenduse

Square tõi turule uue palgalehe rakenduse, mis võimaldab töötajatel graafikuid kinnitada ja tööandjatel palka maksta. See pani aktsia kiiresti tõusma, vahendab MarketWatch.

Viimastel kvartalitel on uued teenused aitanud Square’i käivet ja kasumit tublisti kasvatada. Square on ettevõtteid suutnud veenda, et nood lisaks makseteenustele ka muid teenuseid ostma hakkaks. Sinna hulka lähevad näiteks arveldusteenused ning kontode haldamine.

Investeerimisfirma Instineti analüütik Dan Dolev tõstis Square’i hinnasihti 86 dollarilt 125 dollarini. FactSeti andmetest selgub, et aktsiat jälgivate analüütikute seas on see kõrgeim hinnasiht.

„FANGi aktsiad (Facebook, Amazon, Netflix ja Google) on traditsioonilised turud pea peale pööranud. Square teeb sama ja nende terviklikud lahendused ja innovatsioon viitavad sellele, et ettevõte võib globaalset maksete süsteemi märkimisväärselt mõjutama hakata,“ kirjutas Dolev.

Square’i aktsia on täna kallinenud 11,1 protsenti, 95,46 dollarini.