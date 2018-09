Poolast sai arenenud riik Mait Kraun 26. september 2018, 15:06 Poola lipud https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180926/BORS/180929767/AR/0/AR-180929767.jpg

FTSE Russell teatas, et nende juhitud indeksites on Poola saanud arenenud turu tiitli. Viimati lisati keegi arenenud riikide nimekirja ligi kümme aastat tagasi, kirjutab Financial Times.

Poola kapitaliturud ning üleüldine majandus on viimasel ajal kiiresti arenenud. Pärast 2004. aastal Euroopa Liiduga ühinemist on riigi sisemajanduse koguprodukt kahekordistunud. Riigis pole alates 1990. aastate algusest ühtegi majandussurutist olnud (vähemalt kaks kvartalit kestev majanduslangus). Eelmisel nädalal andis Poolale arenenud turu staatuse ka Deutsche Boerse Groupi osaks olev Stoxx. Tõsi, praegu on Poola aktsiad jätkuvalt arenevate turgude kategoorias MSCI. „See sümboliseerib fundamentaalset muutust, kuidas globaalsed investorid Poolat vaatavad,“ ütles Varssavi börsi juht Marek Dietl. „Poola reklassifitseerimine tekitab uutes investoris huvi Poola firmade vastu ning avab uusi teid kapitaliturgude jaoks. Ma arvan, et pikemas perspektiivis meelitab see rohkem kapitali.“