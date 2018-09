Facebook toob turule uued VR-prillid

Facebook toob turule uued virtuaalreaalsuse prillid, millel ei ole vaja töötamiseks eraldi arvutit, vahendab CNN Money.

Uute prillide nimi on Oculus Quest ning need tuuakse turule järgmisel kevadel. Hinnaks saab 399 dollarit. Riistvara tõi avalikkuse ette Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg, kes esines Oculus Connecti konverentsil San Joses.

Praegu on Facebook loonud kahed virtuaalsusprillid – Oculus Go ja Oculus Rift. Viimane neist peab töötamiseks olema ühendatud arvutiga. Go ei pea olema arvutiga ühendatud, aga sellel on Questiga võrreldes mitmeid puudujääke.

Facebook teatas, et uute prillide kandjad saavad peakomplekti kasutades liikuda 371 ruutmeetri suuruse ala peal. Prillid töötavad 50 erineva Oculuse rakendusega.