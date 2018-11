Microsofti turuväärtus on langenud viimase kuu jooksul tunduvalt vähem kui Amazoni ja Apple'i oma. Foto: EPA

Microsoftist saab maailma suurim börsifirma?

Microsofti turuväärtus on tõusnud 800 miljardi dollari piirist kõrgemale ning nüüd astub ettevõte kandadele juba ka maailma suurimale börsifirmale.

Microsofti aktsia on täna tõusnud 2,7 protsenti, 105,79 dollarini. Ettevõtte turuväärtus on juba 812 miljardit dollarit, millega ollakse USA börsifirmade edetabelis teisel kohal. Eespool on vaid Apple, mille turuväärtus on täna kasvanud 0,5 protsenti, 820 miljardi dollarini.

Microsoft on Apple’ile järele jõudnud oktoobrikuu jooksul. Alates oktoobri lõpust on tehnoloogiafirma aktsia langenud 1,6 protsendi võrra. Apple on sama perioodi jooksul odavnenud lausa 22 protsendi võrra ning turuväärtusest on pühitud 227 miljardit dollarit. Selle sama aja jooksul on Dow Jonesi indeks kukkunud 2,5 protsenti.

Kui Microsofti aktsia tõuseb veel 0,5 protsenti ning Apple’i aktsia jääb samale tasemele, siis saab Microsoftist maailma suurim börsifirma. Sama juhtuks ka siis, kui Apple’i aktsia kukus 0,5 protsenti ning Microsoft jääks samale tasemele.