Lennundussektori aktsiad tõusid Spiriti ja Southwest Airlines’i uudiste toel

Spirit Airlines'i lennuk Bostoni lumetormi järel 5. jaanuaril 2018. aastal. Foto: Scott Eisen/Getty Images/AFP/Scanpix

Täna on USA lennundussektori aktsiad plussis, kui odavlennufirma Spirit Airlines tõstis neljanda kvartali käibeprognoosi ning Soutwest Airlines tõstis tööstusharu allikate sõnul piletihindu, vahendab Seeking Alpha portaal.

Spirit Airlines teatas, et neljandas kvartalis tõuseb iga reisijakoha käive ühe lennumiili kohta aastaga 11%, mis on kõrgem näitaja, kui firma poolt varem tehtud 6%-line kasvuprognoos. Spirit teatas, et kasvu peamiseks põhjuseks on suurem tulu lisateenustelt ja -tegevustelt ning kõrgem lennukite täituvuse prognoos.

Neljanda kvartali kulude kasvu väljaspool kütusekulu näeb lennufirma tulevat 5-5,5%. Spirit Airlines’i aktsia tõusis uudise peale 15,3% 58,76 dollarini.

Teise uudisena teatas JP Morgani aktsiaanalüütik täna, et Soutwest Airlines on tõstnud piletihinda ligikaudu 21 tuhandel kodumaisel lennumarsruudil. JP Morgan teatas, et tööstusharu allikate sõnul tõusid piletihinnad suurusjärgus 2-5 dollarit ühe lennusuuna kohta.

Southwest Airlines’i aktsia jäi päeva lõpuks sisuliselt eilse sulgemishinna tasemele, olles päeva alguses olnud ka 2% plussis.

Lisaks oli lennufirmadest suuremateks tõusjateks Alaska Air 2,7%-se tõusu ja United Continental 1,8%-se tõusuga.