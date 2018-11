2016. aastal lekkisid kümnete miljonite Uberi kasutajate andmed. Foto: EPA

Uber sai andmelekke eest trahvi

Suurbritannia ja Hollandi ametivõimud määrasid 2016. aasta andmelekke eest Uberile kokku üle miljoni euro suuruse trahvi, vahendab CNBC.

Suurbritannia valitsus teatas, et sõidujagamisega tegelevale firmale määrati 385 000 naela (ligi 433 000 euro) suurune trahv, sest ettevõte ei suutnud kaitsta klientide andmeid. Hollandi ametivõimude kehtestatud trahv oli 600 000 eurot.

2016. aastal Uberit tabanud küberrünnaku käigus said häkkerid Suurbritannias ligipääsu 2,7 miljonile Uberi kliendile. Kätte saadi nii inimeste nimed, meiliaadressid kui ka telefoninumbrid. Hollandis mõjutas andmeleke kokku 174 000 klienti.

Uber varjas intsidenti enam kui aasta aega. Eelmise aasta novembris tunnistas Uber, et häkkerid on varastanud 57 miljoni kasutaja andmed üle maailma. Ettevõte maksis häkkeritele 100 000 dollarit, et viimased andmed kustutaksid ning turvaviga ei avalikustaks.