Bitcoini väärtuse vähenemine on pannud krüptoraha kaevandajad kaaluma, kas enam tasub tegevusega jätkata. Foto: EPA

Sajad tuhanded bitcoini kaevandajad lülitavad masinaid välja

Bitcoini järsk kursilangus viimasel nädalal on muutnud turudünaamikat nii, et vähemalt 600 000 bitcoini kaevandajat on oma arvutipargi välja lülitanud, sest nad kaotavad iga minutiga lihtsalt raha, kirjutab Geenius.

Kaevandajad kasutavad oma eriotstarbelist riistvara bitcoini süsteemis tehingute kinnitamiseks, mille põhiline kulu on elekter. Alates novembri algusest on bitcoini kurss langenud 6500 dollari juurest 3400 dollari juurde ja see tähendab, et teenitud bitcoinide hind ei kata enam paljude kaevandajate jaoks elektrikulu.

Suurusjärk 600 000–800 000 tegevuse lõpetanud kaevandajat pärineb Mao Shixingilt, kes juhib maailma ühte suurimat kaevandajate gruppi F2pool.

Pikemalt saab lugeda Geeniusest.