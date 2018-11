Börsil enne Xi ja Trumpi kohtumist tugev tõus

Kaupleja New Yorgi börsil 28. novembril 2018. aastal, kui turul oli üle 2%-line tõusupäev. Foto: JUSTIN LANE

Päeva langusega alustanud aktsiaindeksid tegid päeva jooksul läbi korraliku tõusu, nii et aktsiaturu hinnaindeksid kerkisid päeva kokkuvõttes 0,8%. Tõusu ajendiks olid positiivsed noodid, mis kostusid G20 kohtumiselt Buenos Aireses seoses Trumpi ja Xi eesseisva kohtumisega.

Hiina ametnik ütles Buenos Aireses, et konsensus kaubandussuhete osas tasahilju tõuseb, mis pani investorid ootama president Trumpi ja Xi vahelisest kohtumisest positiivset tulemust. Käesoleval nädalal aitasid turgusid tõsta ka kolmapäevane Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kõne New Yorgis, millest loeti välja, et Föderaalreserv plaanib intressimäärasid järgmisel aastal seni oodatust vähem tõsta.

Reuters vahendab Allianz Investment Managementi vanemturustrateegi Charlie Ripley’t, kelle sõnul on turuosalised keskendumas nüüd kolmele võtmeteemale: „kui leebeks Föderaalreserv intressipoliitikaga läheb, milliseks kujunevad kaubandussuhted Hiinaga ning mis toimub naftaturgudel.“

„Aga kohe kui me oleme paremaid uudiseid saanud, on see aidanud turgudel tõusta. Seetõttu näeme me sellist nädalat, nagu sel nädalal on olnud,“ lisas Ripley.

Tehnoloogiaettevõtete börsiindeks Nasdaq kerkis käesoleval nädalal 5,6% 7330 punktini.

Täna tõusid suurtest tehnoloogiafirmadest Alphabeti ja Facebooki aktsia 1,4%, Microsofti aktsia kerkis 0,6%, kuid Apple’i aktsia langes 1,5%.

Nafta hind tegi novembris läbi suure langusega ning ka täna kukkus WTI naftasegu hind 1,4% 50,72 dollarini barrelist. Brenti naftasegu järgmise kuu futuurlepingu hind langes täna 1,3% 58,71 dollarini barrelist. November tähistas toornaftale suurima hinnalangusega kuud üle kümne aasta jooksul. Nafta hind langes novembris üle 20 protsendi.

Detsembri alguses kohtuvad Viinis OPEC-isse kuuluvad riigid, kus oodatakse tootmiskärbete teavitamist. Reutersi teatel on OPEC-i komitee teinud riikidele ettepaneku kärpida naftatoodangut 1,3 miljoni barreli võrra päevas, võrreldes oktoobri tasemega.

Nafta hinnal aitab langeda ka USA rekordiline naftatoodang. Nii teatas USA energeetika valitsusasutus EIA, et septembris tegi USA naftatoodang neljandat kuud järjest uue rekordi, kui kuu keskmine tootmismaht kasvas 11,475 miljoni barrelini päevas.