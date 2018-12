Euroopa aktsiaturud on täna langenud üle 2 protsendi. Foto: EPA

Euroopa turgudel suurim langus alates veebruarist

Euroopa aktsiaturud kukuvad viimase 9 kuu kiireimas tempos ning on jõudnud kahe aasta madalaima tasemeni, vahendab Bloomberg.

Ühendriikide ja Hiina kaubanduskõnelustega seotud optimism on kadunud ning kõik Euroopa sektorid on täna languses, ka USA aktsiafutuurid on järsult kukkunud. Stoxx Europe 600 indeksil on täna halvim päev alates veebruarist, ühtlasi on indeks jõudnud kahe aasta madalaima tasemeni.

Eriti kehvasti on läinud kaevandus- ja finantssektori firmadel. Täna sai teatavaks uudis, et Kanada ametivõimud on arreteerinud Hiina tehnoloogiafirma Huawei Technologiesi finantsjuhi Wanzhou Mengi, mis teravdas kaubanduspingeid veelgi. Stoxx Europe 600 indeksi turuväärtus on septembri lõpust alates langenud 1,4 triljoni dollari võrra. Langusele andis hoogu mure intressimäärade tõusu ja aeglustuva majanduskasvu pärast.

Jõuluvana sõidab karudega

„Jõuluvana sõidab sellel aastal karudega,“ ütles Saksamaa investeerimisfirma MPPM EK kauplemise juht Guillermo Hernandez Sampere. „Me peame negatiivseid meeleolusid aktsepteerima, kõiki uudiseid kasutatakse müügi õigustamiseks.“

Euroopa aktsiafondidest on tänavu välja voolanud 62 miljardit dollarit – ühelgi teisel suurel regioonil ei ole nii kehvasti läinud.

Esmaspäeval tõusid turud järsult, sest loodeti, et Hiina ja USA jõudsid kokkuleppele. Tuli välja, et pidustused algasid liiga vara.

„Paljud investorid püüdsid esmaspäeval kukkuvat nuga püüda, sest Hiina ja USA tegid mingi kokkuleppe. See oli suur viga,“ ütles investeerimisfirma Louis Capital Marketsi kaupleja Jerome Troin-Lajous. „Aktsiaturgude suunda dikteerib 10aastaste võlakirjade tootlus. Sealt tuleb väga selge signaal – ära osta aktsiaid.“

USA riigivõlakirjade tootlus on tublisti langenud ja hinnad tõusnud, sest investorid otsivad turvasadamat.

Stoxx Europe 600 langes täna 2,2 protsenti, 346 punktile. Brittide FTSE 100 indeks langes 2,3 protsenti, Saksamaa DAX 2,5 protsenti ja prantslaste CAC 40 2,4 protsenti.