USA töötuse määr püsib 48 aasta madalaimal tasemel, aga ökonomistid on muutunud järjest pessimistlikumaks. Foto: EPA

Mis seisus on USA majandus?

Raske on öelda, et USA majandusel ei lähe hästi – töötuse määr püsib 48 aasta madalaimal tasemel ning eelmise kvartali majanduskasv ulatus 3 protsendini. Mitmed indikaatorid on tipust aga taanduma hakanud ning ökonomistid on järjest pessimistlikumad.

Raamatupidamis- ja audiitorteenuseid pakkuva ettevõtte Grant Thorntoni peaökonomist Diane Swonk tõstis majandussurutise (vähemalt kaks kvartalit kestev majanduslangus) prognoosi kuus kuud lähemale. Nüüd usub ta, et langus tuleb juba 2020. aasta esimeses pooles.