Pallaadiumi hind on viimasel ajal kiiresti tõusnud. Foto: Shutterstock

Pallaadiumi hind jõudis uue rekordini

Pallaadiumi hind jõudis selle nädala teisipäeval uue kõigi aegade rekordini ning hinnavahe kullaga on 16 aasta väikseim, vahendab MarketWatch.

Teisipäeval tuli ühe kullauntsi eest maksta vaid 66,4 dollarit enam kui sama koguse pallaadiumi eest. Viimati oli hinnavahe nii väike 2002. aasta 3. detsembril, selgub Dow Jones Market Data andmetest.

“Lühiajalises perspektiivis on pallaadiumi nõudluse ja pakkumise dünaamika soosivam kui kullal. See tähendab, et selle hind võib kullast mööduda,” ütlesid väärismetallide konsultatsioonifirma Metals Focuse analüütikud teisipäeval avaldatud kirjas.

“Kusjuures pallaadiumi nõudluse ja pakkumise dünaamika on kõigi väärismetallide seas tugevaim, vaatamata sellele, et kaevanduste tootmine püsib rekordkõrgel tasemel,” kirjutasid nad. “Prognoositakse, et pallaadiumi 2018. aasta pakkumine saab olema 9,7 miljonit untsi, mis on selle kümnendi teine tulemus.”

Globaalse autotööstuse nõudlus pallaadiumi järele võib 2018. aastal jõuda 8,5 miljoni untsini, vaatamata sellele, et Hiina ja USA automüük on viimasel ajal nõrgenenud, ütlesid analüütikud. Metalli kasutatakse autode katalüüsneutralisaatorites, mis aitavad auto emissioone vähendada.