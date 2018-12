Veeldatud maagaasi transport Leedus. Foto: EPA

Klaipedos Nafta käive langeb

Leedu nafta- ja maagaasiterminalide operaatori Klaipedos Nafta käive kahaneb ning peamiseks süüdlaseks peetakse rafineerimismahu vähenemist, selgub börsiteatest.

Klaipedos Nafta novembri käive kahanes 9 protsenti, 8,2 miljoni euroni. Kui vaadata müüki jaanuarist novembrini, siis kahanes käive 5 protsenti, 91,9 miljoni euroni.

Ettevõte Klaipeda ja Subaciuse terminalist käis novembris läbi 561 000 tonni naftatooteid. See näitaja vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 13,2 protsenti.

Esimese 11 kuuga käis terminalidest läbi 6,095 miljonit tonni naftatooteid, mida on 3,9 protsenti vähem kui mullu. Ettevõte kirjutas, et languse peamiseks põhjuseks on Orlen Lietuva rafineerimistehase tootmismahu vähenemine.

Veeldatud maagaasi maht on hoopis kasvanud – novembris suurenes see 60 protsenti, 841 000 megavatt-tunnini. Tõsi, 11 kuu lõikes on maht langenud 8,65 miljoni MWh-ni, mullu samal ajal oli näitaja 12,19 miljonit MWh.