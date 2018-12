Standard & Poor's 500 on viimase kahe päeva jooksul teinud väga suuri kõikumisi. Foto: Reuters

Aktsiate päevasisene kõikumine suurim alates 2011. aastast

Aktsiainvestorid hakkavad turgude suure kõikumisega vaikselt ära harjuma, vahendab Bloomberg.

Näiteks eile keskpäevaks oli Standard & Poor’s 500 indeks tõusnud 1,4 protsenti. Seejärel kaotas indeks kogu selle tõusu. Esmaspäeval oli olukord vastupidine – indeks kukkus päeval 1,9 protsenti, aga taastus õhtuks võimsalt.

Päevi, kus aktsiad vähemalt 1protsendilise muutuse päeva jooksul ära nullivad (kas tõusu või languse), on selles kvartalis olnud juba kuus. Viimati oli selliseid päevi sama tihedalt 2011. aastal, mil Standard & Poor’s alandas USA krediidireitingut.

Selle nädala alguse liikumised näitavad, et turgudel on küllaltki närviline olukord. Karud püüavad turgu alla suruda, aga pullid ei anna järele. Volatiilsust on tekitanud USA-Hiina kaubandussõda ja intressimäärade tõus.

Eriti häirivad on sellised liikumised rahahalduritele, kelle jaoks on selline olukord tekkinud ootamatult. Näiteks võib tuua riskifondid, kes hakkasid enne eelmise nädala langust just aktsiaid ostma, ütles Morgan Stanley USA aktsiate peastrateeg Mike Wilson.

“Oleme klientidega viimase kuu jooksul suheldes märganud, et pigem kiputakse kõrgel ostma ja madalal müüma,” nentis Wilson. “Seda kõikuvad turud teevadki – need püüavad sind lõksu.”