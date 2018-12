Euroopa turud tõusevad koos USA aktsiafutuuride ja Aasia turgudega. Foto: EPA

Euroopa turgudel korralik tõus, Tallinn miinuses

Euroopa aktsiaturud on täna tublisti tõusnud, sest USA president Donald Trump teatas, et Hiinaga kokkuleppele jõudmine on tõenäolisem kui enne, vahendab CNBC.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Euro Stoxx 600 on täna tõusnud 1,02 protsenti, 347,7 punktile. Kõik suuremad Euroopa turud ja sektorid on täna plussis.

Kõige paremini läks Euroopa toorainesektori aktsiatel, mis tõusid 1,7 protsenti. Nimelt teatas Donald Trump, et enne tariife ei tõsteta, kui lepe Hiinaga on saavutatud. BHP Group, ArcelorMittal ja Rio Tinto kallinesid pärast uudiseid enam kui 1,5 protsenti.

Tõsi, Euroopas on olukord poliitiliselt siiski ebakindel. Suurbritannias suureneb vastasseis peaminister Theresa Mayle, sest paljud ei ole tema Brexiti leppega rahul. Lisaks sellele on olukord teravnenud ka Prantsusmaal, kus inimesed protesteerivad president Emmanuel Macroni vastu.

Kui vaadata turge eraldi, siis Prantsusmaal on täna läinud kõige paremini – CAC 40 indeks on tõusnud 1,7 protsenti, 4886 punktile. Saksamaa DAX on lisanud 1,03 protsenti ja brittide FTSE 100 1,05 protsenti. Ka Aasia turgudel on täna hästi läinud.

Tallinna börsil on täna kehvemini läinud ning OMX Tallinn on langenud 0,21 protsenti. Paremini on läinud PRFoodsil (+1,6 protsenti) ja Merko Ehitusel (+1,1 protsenti). Kehvemini on läinud Baltikal (–2,9 protsenti) ja Tallinna Veel (–1 protsenti).