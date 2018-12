Suurbritannia peaminister Theresa May võitis täna Briti parlamendis toimunud umbusaldusavalduse. Foto: Reuters

Theresa May jääb ametisse

Theresa May võitis Briti parlamendi konservatiivide seas tehtud hääletuse ning ta saab jätkata partei juhi ja peaministrina, vahendab Bloomberg.

Parlamendis on kokku 315 konservatiivi ning May umbusaldamiseks oli vaja 158 häält. Umbusaldamise poolt hääletas aga 117 liiget, teatas Konservatiivide partei pressiesindaja Graham Brady. Kui hääletus oleks läbi läinud, oleks May kaotanud parteijuhi koha ja tõenäoliselt ka peaministri ameti.

Tulemus tähendab seda, et May'le saab uuesti umbusaldust avaldada alles aasta aja pärast.

Briti nael on täna tõusnud 0,94 protsenti, 1,26 dollarini. Nael kauples enne hääletust kõrgemal tasemel, mis tähendab, et turud ootasid May võitu.