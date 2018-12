USA aktsiaturud on täna tõusuteel. Foto: EPA

USA aktsiaturud alustasid päeva tugeva tõusuga

USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva tõusuga, sest Ühendriikide president Donald Trump andis investoritele lootust, et kaubanduspinged saavad lahendatud, vahendab CNBC.

Dow Jonesi tööstuskeskmine on täna kallinenud 318 punkti võrra, Standard & Poor’s 500 indeks on tõusnud 1,2 protsenti. Teistest paremini on läinud energia- ja tehnoloogiasektoril. Nasdaq Composite hüppas päeva alguses 1,4 protsenti, sest tõusu tegid nii Facebooki, Amazoni, Netflixi kui ka Alphabeti aktsia.

Nii tööstusmasinaid tootva Caterpillari kui ka Boeingu aktsia kallines enam kui 1,5 protsenti. Just neid ettevõtteid mõjutab tariifisõda kõige enam, sest tegemist on väga rahvusvaheliste firmadega.

Wall Street Journal kirjutas täna, et Hiina tahab välismaiste ettevõtete ligipääsu oma turule parandada ning seeläbi suhteid USAga parandada. Donald Trump aga ütles, et ta on nõus Kanadas arreteeritud Huawei finantsjuhi kohta erandi tegema ja justiitsministeeriumi uurimisse sekkuma.

Lisaks ilmusid uudised, et Hiina tahab USA autodele suunatud tariife vähendada.

Eile oli USA turgudel väga volatiilne päev – päeva alguses tõusid turud tublisti, aga kaotasid õhtuks kogu tõusu. Üleüldiselt on päevasisesed liikumised praegu suurimad alates 2011. aastast.