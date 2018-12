Johnson & Johnsoni beebipuudriga seotud avastused pühkisid aktsialt pea kümnendiku

Johnson & Johnsoni toodetud beebipuuder Foto: EPA

USA meditsiini- ja tarbekaupade tootja Johnson & Johnsoni aktsia vajus reedel jõuliselt allapoole, kuna Reutersi uurimuse kohaselt oli firma juba aastakümnete eest teadlik selle beebipuudris leiduvast asbestist.

Ühendriikide konglomeraadi Johnson & Johnsoni läbi viidud laboritestid näitasid juba 1971. aastal, et selle beebipuudrid sisaldavad väikeses koguses asbesti, selgub Reutersi ajakirjanikeni jõudnud dokumentidest. Uurimuse kohaselt varjas firma tollaste ja paljude edasiste uuringute tulemusi toidu- ja ravimijärelevalveametite ja avalikkuse eest ning tellis teadusuuringuid hoiatuste kummutamiseks. Informatsioon pärineb paljudest sisedokumentidest, mis on jõudnud USA kohtute käsutusse seoses hagidega, mille on esitanud väidetavalt just J&J beebipuudri tõttu vähki haigestunud inimesed.

Johnson & Johnson nimetas Reutersi artiklit absurdseks, kuna see joonistab pildi "40 aastat kestnud ja paljusid järelevalveameteid, maailma esiteadlasi ja -ülikoole, juhtivaid sõltumatuid laboreid ning J&J enda töötajaid hõlmanud vandenõust".

Kontserni aktsia langes pärast uurimuse ilmumist enam kui 9% madalamale.