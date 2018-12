U.S. dollar notes are seen in front of a stock graph in this November 7, 2016 picture illustration. Picture taken November 7. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Foto: DADO RUVIC

Strateegid prognoosivad dollari langust

Enam kui 5 triljoni dollari suuruse päevakäibega valuutaturul tegutsevad strateegid usuvad, et dollar hakkab järgmisel aastal järsult odavnema. Jeen peaks samal ajal aga tõusma, kirjutab Bloomberg.

Üks peamisi põhjuseid, miks dollar hakkab odavnema, võib olla USA majanduse kiire aeglustumine, eriti aasta teises pooles, prognoosib JPMorgan Asset Management. Teised usuvad, et Föderaalreserv aeglustab intresside tõstmist, mis peaks dollarile kehvasti mõjuma. Turgude volatiilsuse kasv ning kapitalinõudlus välismaal tekitavad raha väljavoolu USAst, ütlevad Morgan Stanely strateegid.

Odavnemise tõenäosus suur

Põhjused on erinevad, aga konsensus on olemas – dollari odavnemise tõenäosus on suur. Morgan Stanley sõnul on dollar 10-15 protsenti ülehinnatud. Bloomberg viis valuutaturu osaliste seas läbi küsitluse, millest selgus, et dollar langeb eelkõige Šveitsi frangi ja jeeni suhtes. Mediaanprognoosi kohaselt langeb dollari kurss jeeni 2019. aasta lõpuks 108-113 jeenini. Praegu tuleb ühe dollari eest välja käia 114 jeeni.

Tõsi, ka 2018. aastaks oodati dollari langust, aga valuuta hakkas aprillis tõusma, sest Föderaalreserv jätkas järk-järgulist intresside tõstmist. Lisaks sellele oli USA majanduskasv väga tugev ning USA ja Hiina vahel tekkisid kaubanduspinged. Tänavu on Bloombergi dollariindeks tõusnud umbes 4,1 protsenti.

Mõned analüütikud näevad, et dollaril on veel tõusuruumi. Barclays’ panga analüütikud eesotsas Ajay Rajadhyakshaga ütlesid, et ootused dollari odavnemise osas on “väga liialdatud” ning dollar kallineb nende hinnangul uuel aastal 2-3 protsenti. Peamine põhjus on analüütikute arvates Föderaalreservi otsus intresside tõstmisega siiski jätkata.

Turud on Föderaalreservi osas aga skeptilised. Turgude hinnangul peaks Föderaalreserv järgmisel nädalal intresse tõstma, aga järgmiseks aastaks oodatakse vaid ühe intressitõusu. Keskpank ise on prognoosind, et intresse tõstetakse kolmel korral.

Jeen hakkab kallinema?

Wall Streeti seas on populaarsust kogunud ka jeeni tõusule panustamine.

Kui Jaapani Keskpank hakkab järgmise aasta keskel võlakirjade ostuprogrammiga lõpetama, siis võib jeen kallinema hakata, teatas investeerimisfirma TD Securities. Võlakirjade tootlused võivad tõusu jätkata, sest intressitasemete vahed on väiksemad, mille tõttu soovivad Jaapani investorid varad koju tagasi tuua, kirjutas ettevõte.

Jaapani nõudlus välismaiste varade järele oli sellel aastal tugev, aga järgnevatel kuudel võib olukord muutuda, ütles BNP Paribase valuutastrateeg Daniel Katzive. Ta arvab, et vähenenud ootused Fedi osas suruvad võlakirjade tootluse madalamale ja see paneb Jaapani investorid dollareid müüma.

Morgan Stanley prognoosib samuti jeeni tõusu – nende hinnangul langeb kurss lausa 102 jeenini, sest Jaapani investorid toovad kapitali koju, mille hakatakse finantseerima erakapitali kulutusi.

Rootsi ja Norra

Prognoositakse, et Skandinaavia riikide valuutadel peaks järgmisel aastal samuti hästi minema.

Societe Generale soovitab investoritel panustada Norra krooni tõusule dollari suhtes. Nende sõnul on Norra tööturul väga kitsas olukord, intressimäärad on kõrgel ning naftahinnad stabiliseeruvad. Morgan Stanley on investoritele soovitanud panustada euro ja Rootsi krooni tõusule dollari suhtes.

Ka UniCredit ootab nii Rootsi kui ka Norra valuutade kallinemist. Samas nentis pank, et riikide keskpangad peaksid valuutade märkimisväärseks tugevnemiseks olema oodatust veidi karmimad.