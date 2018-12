Börsilangus jõudis Tallinna

Nasdaq Tallinna kontor Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla

Kui siiani on Tallinna börs viimaste kuude aktsiate müügilainele hästi vastu pidanud ning langused on väiksemad kui USAs ja Euroopas, siis täna on olukord teistsugune.

OMX Tallinn jõudis kõigi aegade rekordini selle aasta 28. märtsil, mil indeks lõpetas päeva 1319 punktil. Alates sellest on indeks langenud kokku 9,74 protsenti, 1172 punktini.