Buffetti väljumine kukutas Kanada laenufirma aktsiat

Warrenn Buffett Foto: EPA

Kolmapäeval andis Warren Buffetti investeerimisfirma Berkshire Hathaway teada, et müüb enamiku oma osalusest Kanada kodulaenufirmas Home Capital.

Berkshire Hathaway investeeris Home Capitali kõigest aasta tagasi, rahastades hoiusummade väljavoolu all kannatanud kodulaenude pakkujat 1,5 miljardi dollari suuruse krediidiliiniga ning omandades ettevõttes 20% osaluse hinnaga 9,55 dollarit aktsia kohta. Buffetti kolmapäevase avalduse kohaselt on firma seisund aga nüüdseks stabiliseerunud ning Berkshire Hathaway investeeringu jätkamine pole selle praeguse suuruse juures õigustatud. Samas nentis Buffett, et elab laenufirma käekäigule edaspidigi kaasa.

Eelmise aasta septembris lükkasid Home Capitali aktsionärid tagasi plaani viia Berkshire'i osalus 20 protsendilt 38 protsendini, kuna see oleks võimaldanud investeerimiskontsernil hankida väärtpabereid turuhinnast tervelt 30% odavamalt.

Home Capitali Toronto börsil kaubeldavad aktsiad langesid uudise järel rohkem kui 14%, ent püsivad börsiguru algse tehingu hinnast siiski märkimisväärselt kõrgemal - 14 Kanada dollari tasemel.

"Berkshire'i investeering Home Capitali andis ettevõttele 2017. aasta kriitilisel perioodil olulist tuge ning lõi stabiilsust ja väärtust firmale ja selle aktsionäridele," tõdes Home Capitali tegevjuht Yousry Bissada pressiteates.