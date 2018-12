Šiauliai linnavalitsus müüb oksjoni käigus kuni 2,08 miljonit Šiauliu panga aktsiat. Foto: EPA

Leedu linn paneb oksjonile suure portsu eestlastegi seas menukat aktsiat

Šiauliai linnavalitsus müüb oksjonil kuni 2,08 miljonit Šiauliu panga aktsiat, mille alghind on praegusest turuhinnast tunduvalt madalamal.

Šiauliai linnavalitsus alustas esmaspäeval Šiauliu panga aktsia avalikku müümist. Kokku müüakse kuni 2 080 901 aktsiat (0,38 protsenti kõigist aktsiatest). Minimaalselt müüakse 25 000 aktsiat. Esialgne müügihind on 0,35 eurot aktsia kohta ning oksjon kestab järgmise aasta 17. jaanuarini, samal päeval selgub ka lõplik müügihind.

Šiauliu panga aktsia kaupleb praegu 0,412 eurol. Tänavu on ettevõtte aktsia langenud 14,4 protsenti. Veel septembri keskpaigas maksis aktsia 0,5 eurot. Kukkumine on kiirenenud just viimastel kuudel.