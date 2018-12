3D-printer muudab lennutööstust

Järgmisel korral, kui sa lennukile astud, on küllaltki hea võimalus, et õhusõiduki mõned osad on prinditud, kirjutab CNNMoney.

Airbusi lennukites kasutatakse juba praegu 3D-printeriga toodetud osi. Foto: EPA

Maailma suurimad lennukitootjad kasutavad tootmisprotsessi kiirendamiseks järjest rohkem 3D-printereid. See võimaldab ka raha säästa ja lennukil vähem kütust tarbida.