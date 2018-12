Jaapani aktsiaturud lõpetasid aasta langusega

Jaapani aktsiaturud lõpetasid tänavuse aasta miinuses – viimati juhtus see 2011. aastal, vahendab CNBC.

Jaapani suurimad aktsiaindeksid on langenud tänavu üle 10 protsendi. Foto: EPA

Jaapani Nikkei 225 langes reedel 0,3% ja sulgus 20 014 punktil. Topixi indeks kukkus 0,5% ja sulgus 1494 punktil. Enne tänast olid mõlemad indeksid tõusnud kaks päeva järjest.

Täna oli Jaapanis selle aasta viimane kauplemispäev. Nikkei indeks kukkus sellel aastal 12,1% ja Topix kaotas lausa 19,8%.

Hiljuti väljastas Jaapani keskpank detsembrikuu kohtumise üksikasjad, kus kirjutati, et majanduses on riskid kasvanud. "Kui vaadata globaalse majanduse väljavaadet, siis on riskid pigem negatiivse poole kaldu. Ebakindlust on palju ning järjest rohkem arvatakse, et see kestab pikemaajaliselt."

Jaapani tööstustoodang vähenes novembris 1,1% (võrreldes eelneva kuuga). Riigi töötuse määr suurenes novembris 2,5%ni, oktoobris oli see veel 2,4%, selgub valitsuse andmetest.