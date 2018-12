USA olemasolevate majade müük näitas novembris langust

Müügis olev maja Raymondis New Hampshire'i osariigis USA-s. Foto: Scanpix/AP Photo/Charles Krupa

USA riiklik kinnisvaramaaklerite ühing (NAR) teatas reedel, et olemasolevate eluasemete ostmiseks sõlmitud kokkulepped novembris ootamatult langesid, mis on järjekordseks kinnisvaraturu nõrkuse märgiks USA turul, vahendab Reuters.

NAR-i poolt koostatud olemasolevate eluasemete müügi indeks langes novembris 0,7% 101,4 punktini. Olemasolevate majade müügi langus oli analüütikutele pettumuseks, sest Reutersi poolt küsitletud majandusanalüütikud ootasid indeksi tõusu 0,7% võrra.

Võrreldes aastataguse ajaga langes olemasolevate eluasemete müük novembris 7,7%, mis märgib üheteistkümnest järjestikust kuud, kus see näitaja aasta võrdluses langes.

USA eluasemeturgu on käesoleval aastal tagasi hoidnud kõrgemad intressimäärad ning maa ja tööjõu piiratus, mis on eluasemete „laovaru“ viinud suhteliselt madalalale tasemele. Kuigi eluasemete hinnatõus on oluliselt aeglasemaks läinud, on see jätkuvalt palgatõusust kiirem, mis hoiab Reutersi sõnul mitmed esimest eluaset ostvad tarbijad turult eemal.