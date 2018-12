Uuringutest on selgunud, et naised teenivad finantsturgudel meestest kõrgemat tootlust. Foto: Shutterstock

Miks on naised paremad investorid kui mehed?

Kuigi üle 90 protsendi inimestest arvab, et mehed on naistest paremad investorid, näitavad uuringutulemused vastupidist.

Investeerimisfirma Fidelity viis eelmisel aastal läbi uuringu “Naised ja raha” ("Women and Money"). Selle käigus küsitletud inimestest arvas vaid 9 protsenti, et naised on paremad investorid kui mehed.