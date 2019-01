Wall Streeti firmad plaanivad luua uue börsi, et heita kinnas NYSE-le ja Nasdaqile

New Yorgi aktsiabörsi hoone. Foto: Scanpix/EPA-EFE/JUSTIN LANE

Esmaspäeval teatasid Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities ja mitmed teised finantsettevõtted, et on jõudnud kokkuleppele luua ühiselt madalate kuludega börs, mis konkureeriks New Yorgi aktsiabörsi (NYSE) ja Nasdaqiga, vahendab Reuters.

Esmaspäevases ühisavalduses andsid ettevõtted teada, et uus börs soovib suurendada konkurentsi, parandada tegevuse läbipaistvust, vähendada püsikulusid ning lihtsustada USA-s toimuvat aktsiakauplemist.

Ettevõtmise nimeks saab Members Exchange (eesti k. liikmete börs) ehk MEMX, mida rahastab ja kontrollib üheksa institutsiooni, milleks on lisaks eelpoolnimetatule Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab, E*Trade Financial, TD Ameritrade Holdings, UBS ja Virtu Financial.

Uue börsi loomise üheks ajendiks on aktsiakauplejate ja maaklerfirmade poolt tulnud pidevad kaebused, et USA aktsiabörsid võtavad kauplemisinfo eest liiga kõrget tasu.

New Yorgi aktsiabörs kuulub Intercontinental Exchange’ile, Nasdaqi börs kuulub samanimelisele firmale.

Täna on Intercontinental Exchange’i (ICE) aktsia langenud 1,5% ning Nasdaqi (NDAQ) aktsia on 2,4% miinuses.