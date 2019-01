Aktsiaturul jätkub tõus kolmandat päeva, Samsungilt kasumihoiatus

Samsungi lipp firma peakontori ees Lõuna-Koreas. Foto: Scanpix/EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

USA aktsiaturud alustasid teisipäeva tõusuga ning ka Euroopa aktsiaturud on plusspoolel, seda Samsungilt tulnud kasumihoiatusele vaatamata. Turgu hoiab üleval ootus, et Hiina-USA kaubandusläbirääkimistel saavutatakse kaubandussõjas teatud pööre olukorra stabiliseerimise suunas.

Euroopa aktsiaturud olid pool tundi enne turgude sulgemist ühe protsendi võrra plussis, suurem olid tõus Prantsusmaal, kus aktsiaindeks oli 1,5% plussis. USA aktsiad tõusevad täna kolmandat päeva järjest, kui S&P 500 aktsiaindeks onkerkinud 0,3% ning tehnoloogiaindeks Nasdaq on 0,1% plussis.

Varahommikul tuli kasumihoiatus Lõuna-Korea Samsungilt, mille tulemus turgudele ei olnud siiski enam väga ehmatav, sest alles eelmisel nädalal oli Apple oma käibehoiatusega turgusid selleks ette valmistanud. Samsung teatas, et 2018. aasta neljanda kvartali ärikasum langeb aastaga 29% ning müügikäive langeb 11%. Samsung tõi finantstulemuste languse põhjuseks kasvava makromajandusliku ebakindluse ning eriti rõhutati mälukiipide varasemast väiksemale nõudlusele ning tihenenud konkurentsile mobiiltelefonide äris.

Samsungi kasumihoiatus turge laiemalt langusesse ei viinud, küll aga lõpetas Lõuna-Korea KOSPI börsiindeks päeva 0,6% miinuses.

“Ma arvan, et turg on juba päris ekstreemselt majanduse jahtumise riski varade hindadesse sisse arvestanud, nii et minu hinnangul on väärtust nii aktsia- kui võlakirjaturgudel,” ütles Rootsi SEB varahalduse globaalse varade jaotuse globaalne juht Hans Peterson Reutersile. “USA ja Hiina läbirääkimised võtavad veel aega, kuid minu arvates on turud valmis positiivsete signaalide korral õigesse suunda liikuma,” lisas Peterson.

USA president Trump säutsus enne USA aktsiaturu avanemist Twitteri vahendusel, et läbirääkimised Hiinaga, mis kestavad teist päeva, lähevad “väga hästi.”

“Erinevad mured, mis turgudel olid, on vähenemas. Siiski ei saa eitada, et USA ettevõtete kasumite kasv on aeglustumas,” ütles Daiwa Securities’i turgude strateeg Hirokazu Kabeya. “Lõpuks peame nägema, kas eesootav tulemustehooaeg suudab turgudelt mured eemale peletada.”