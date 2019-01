Nafta on viimase kahe nädala jooksul kallinenud 10 kauplemispäevast 9-l Foto: EPA Jaga lugu:

Pessimistid pagevad naftaturult

Hiljutine naftahindade tõus on pessimiste turult eemale peletamas, kirjutab Bloomberg.

Riskifondid vähendasid Brenti toornafta hinnalangusele panustavate positsioonide mahtu madalaima tasemeni alates novembri keskpaigast. Fondid on püüdnud oma kaotusi piirata, sest nafta on viimasel ajal järsult kallinenud. Nüüd on aina enam hakatud panustama hoopis hinnatõusule.