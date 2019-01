Ökonomist Allen Sinai. Foto: EPA Jaga lugu:

Ökonomist: USA ja Hiina aktsiad hakkavad tõusma

Maailma keskpankade leebumine ning Hiina ametivõimude sammud majanduse stimuleerimiseks panevad aktsiad nii USAs kui ka Hiinas tõusma, ütles veteranist ökonomist Allen Sinai Bloombergile.

„Nii kaua, kui inflatsioon on madal, püsivad ka intressimäärad madalal. See on tegelikult suur üllatus, et igal pool on inflatsioon väike. See muudab aktsiate suhtes optimistlikuks,“ ütles Sinai Tokyos antud intervjuus. „Aktsiate pulliturg tuleb tagasi. See pole kunagi lahkunud.“

Sinai ütles, et eelmise kvartali šokk aktsiaturgudel tulenes investorite majanduslanguse kartusest. Investorid on tundlikud, sest praegune majandustsükkel on kestnud erakordselt kaua – 2019. aasta keskpaigaks saab see olema USA ajaloo pikim majandustõus.

Sinai sõnul tuleb vaadata praegust olukorda, mis pigem näitab seda, et majandustõus on kestnud 3–4 aastat, mitte 9 aastat.

Sinai on ökonomistina töötanud enam kui 40 aastat ning tunneb isiklikult mitut Föderaalreservi juhti. Ta lisas, et tehnoloogia areng aitab hoida hinnasurvet kontrolli all. „Nad võivad nüüd kaua oodata,“ ütles ta Föderaalreservi ja intressimäärade tõstmise kohta.

Hiina plaan makse alandada, et majanduskasvu ja tarbimist toetada, peaks ära tasuma, ütles Sinai. „Maksukärped on igal pool majanduskasvu stimuleerimisel töötanud. Turud teavad seda,“ nentis ta. „Ma arvan, et selle aasta teises pooles ostame me kõik Hiina aktsiaid.“