Hiina majanduskasv kolme kümnendi viletsaim

Hiina eelmise aasta majanduskasv on kõige väiksem alates 1990. aastast, kuna kaubandussõda USAga ja Pekingi poliitilised otsused mõjutasid tarbijate kindlustunnet ja kapitalikulusid, vahendab Financial Times.

Hiina majandus jahtub. Foto: Scanpix / CHINE NOUVELLE/SIPA Jaga lugu:

Kogu aasta kasv oli 6,6 protsenti, langedes madalamale 6,8protsendisest majanduskasvust 2017. aastal. Eelmise aasta kasvunumber on väikseim pärast seda, kui riik seisis silmitsi Tiananmeni väljaku veresauna tõttu kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega. Kvartaliandmetest selgub, et SKP langes neljandas kvartalis 6,4 protsendile, mis on madalaim tase pärast ülemaailmset finantskriisi.