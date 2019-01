Suurbritanniat võib oodata ees uus referendum

Ühendkuningriigi opositsioonipartei algatas plaani, mis võiks avada ukse referendumile, mis tooks Brexiti peatamise sammu võrra lähemale, kirjutab Bloomberg.

Jeremy Corbyn. Opositsiooni juht

Peaminister Theresa May umbusaldushääletuse läbikukkumise järel on tööpartei juht Jeremy Corbyn teinud parlamendis mittesiduva hääletuse ettepaneku tolliliidu moodustamise ja teise variandina uue referendumi üle, et vältida Ühendkuningriigile majanduslikult kahjulikku ilma leppeta lahkumist Euroopa Liidust. Ettepanek võidakse hääletusele panna 29. jaanuaril.

See on esimene kord, kui Tööpartei juht on oma nimel teinud parlamendile ettepaneku, mis valmistab ette teed uue avaliku Brexiti-hääletuse tegemiseks. Brexiti tühistamine on siiski ebatõenäoline. Vähesed tooride parteist toetavad Corbyni esitatud ettepanekuid. Uue referendumi ettevalmistamine võtab aega kuid, mis tähendab, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust tuleks edasi lükata.

Tööpartei algatus võib aitada peaminister Theresa Mayd. Brexiti-vastased tema enda parteis võiksid mõelda, et kokkulepe, mille üle ta läbirääkimisi pidas - kuigi nad seda vihkavad - on parem valik, kui riskida uue referendumiga ja Brexiti ärajätmisega. Plaanide järgi lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust 29. märtsil.

Ilma leppeta lahkumisel riskib riik tõsiste majanduslike tagajärgedega, sh naela kursi 25% langusega, hoiatavad Briti ametiisikud.

Briti nael on alates 2016. aasta teisest poolest väikeste võnkumistega tammunud euro suhtes paigal. Ühe euro eest saab 0,88 naela.