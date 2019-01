Dollar kaupleb kolme nädala tipus

Dollar on tõusnud, vaatamata sellele, et paljud turuosalised prognoosisid 2019. aastaks dollarile odavnemist. Foto: Reuters

Dollar tõusis täna kolme nädala kõrgeima tasemeni, sest Jaapani keskpank jättis rahapoliitika muutmata, mis tõstis investorite riskijanu ja pani jeeni odavnema, vahendab CNBC.

Nüüd on turgude tähelepanu Euroopa Keskpangal, mille rahapoliitikud kohtuvad neljapäeval. Turud ootavad, et pank teadvustab kasvavaid riske regiooni majandusele.

Nii Hiina kui ka Euroopa majandusandmed viitavad kasvu aeglustumisele. Kauplejad reageerisid dollari ostmisega, eriti panustatakse dollari tõusule euro suhtes.

“Euroopa Keskpank liitub tõenäoliselt teiste keskpankadega ning muutub ettevaatlikuks. See peaks dollarit toetama. Praegu ootavad kõik dollari langust ja see võib tähendada, et seda ei tule,” ütles MUFGi valuutaanalüütik Lee Hardman.

Dollari indeks, mis mõõdab valuuta käekäiku teiste suurimate valuutade suhtes, kauples 96,32 punktil, mis on viimase kolme nädala kõrgeim tase.

Täna toimus Jaapani keskpanga kohtumine, kus rahapoliitikat ei muudetud. Inflatsiooni prognoosi aga kahandati ning ekspordi oodatust suurem vähenemine detsembris näitas, et majandus vajab tuge.

Dollar on täna jeeni suhtes kallinenud 0,3 protsenti, 109,7 jeenini. Eurosse on dollar kallinenud vähem kui 0,1 protsenti.