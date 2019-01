Elektriautod veavad vasetööstuse varjusurmast välja

Elektrisõidukite kasvav populaarsus suurendab nõudlust vase järele, kuna võrreldes sisepõlemismootoritega vajab nende tootmine kaks korda rohkem vaske. Seetõttu on peale kümnendipikkust vaikelu USAs alustamas neli uut vaseprojekti, kirjutab Reuters.

Tesla annab vasetööstusele hoogu Foto: Scanpix / Zuma Press

„Viisteist aastat tagasi arvati USAs, et kaevandamine on surnud tööstus, kuid nüüd on see meie jaoks tulus ala,” ütles Freeport-McMoran Inc tegevjuht Richard Adkerson. „USA on meie tulevase majanduskasvu tuum.“ USAs on pool Freeporti reservidest. Ettevõte kavatseb laiendada ühte oma Arizona vaskkaevandust investeerides 850 miljonit dollarit. Firma aktsia (FCX) on aasta algusest kasvanud 23%.