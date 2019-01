USA börs langes kehvade majandustulemuste mõjul

Aktsiamaaklerid New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

USA aktsiaturg langes esmaspäeval 0,8%, kui kehvad majandustulemused Nvidialt ja Caterpillarilt ning indikatsioonid Hiina majanduse jahtumisest tõmbasid aktsiaid allapoole. Samas oli päeva lõpuks aktsiaturu miinus väiksem, kui päeva sees näidatud 1,4% suurune langus.

Maailma suurim ehitus- ja kaevandusmasinate tootja Caterpillar avaldas pettumust valmistanud neljanda kvartali tulemused, mis viisid firma aktsia 9,1% miinusesse. Tegemist oli Caterpillari jaoks suurima ühepäevase langusega alates 2011. aasta augustist, vahendab Reuters.

Mälukaartide tootja Nvidia aktsia kukkus 13,8%, kui kärpis oluliselt oma neljanda kvartali käibeprognoosi, viidates madalamale nõudlusele mängude jaoks mõeldud protsessoritele Hiinas ning oodatust nõrgemale andmekeskustele mõeldud protsessorite müügile.

Investorite ootused on nüüd Hiina-USA kaubandusläbirääkimistel, mille järgmine voor peetakse 30. – 31. jaanuarini.

Reuters viitab, et kuigi ettevõtete majandustulemused on üldiselt analüütikute ootusi ületanud ning aidanud S&P 500 indeksil kerkida detsembri põhjadest 12% võrra, valmistab investoritele jätkuvalt muret majanduskasvu jahtumisest tulenev ootuste kärpimine.

Alates kaks nädalat tagasi alanud tulemustehooaja algusest on analüütikute keskmine prognoos neljanda kvartali kasumite kasvuks jäänud samaks ehk 14% peale, kuid 2019. aasta kasumite kasvu prognoos on 6,3% pealt langenud 5,6% peale.

Lisaks Hiina-USA läbirääkimistele hoiavad käesoleval nädalal investorite meeli ärevil suurettevõtete kvartalitulemused ning Föderaalreservi intressimäära otsus, mis tuleb kolmapäeva õhtul.

Apple, mis teatab kvartalitulemused teisipäeval peale turu sulgemist, teatas esmaspäeval, et kulutas 2018. aastal USA tootjatelt ja tarnijatelt osade ostmise jaoks 60 miljardit dollarit, mis on 10% rohkem, kui 2017. aastal. Apple lisas, et alates 2011. aastast on USA-s loodud ja säilitatud töökohtades arv tõusnud 600 tuhande pealt kahe miljonini.