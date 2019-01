Huawei on sattunud USAs kriminaaluurimise alla. Foto: EPA Jaga lugu:

USA süüdistab Huaweid kaubandussaladuste varastamises

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas eile õhtul, et hiinlaste Huawei Technologiesi vastu on alustatud kriminaaluurimist, vahendab MarketWatch.

Teade tuli päev enne seda, kui Washingtonis algavad uuesti Hiina ja USA vahelised kaubandusläbirääkimised.

Ühendriikides süüdistatakse Huaweid Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumises ning USA äripartnerilt kaubandusega seotud saladuste varastamises.

USA laiendab sõda Huawei vastu ning mitu riiki on sellega liitunud. See on Pekingis väga palju pahameelt tekitanud. Vastukaaluks on riigis vahistatud mitu Ühendriikide kodanikku, süüdistusi on esitatud näiteks Hiina rahvusliku julgeoleku ohustamise eest. Analüütikute sõnul on see selgelt seotud Huawei teemaga. Hiina on seda eitanud.