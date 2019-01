New Yorgi börs. Foto: Reuters Jaga lugu:

Börs: tulemused toetasid turge

Aktsiaturud kõikusid päeva jooksul tublisti ning Dow Jones lõpetas päeva plussis, S&P 500 aga langes, vahendab MarketWatch.

Investorite tähelepanu on börsifirmade tulemustel. See nädal on tulemuste hooaja kõige sündmusterohkem. Samuti hoitakse silm peal USA-Hiina kaubanduskõnelustel ning Föderaalreservi kohtumisel.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,2 protsenti, 24 579 punktini. Standard & Poor's 500 indeks langes 0,15 protsenti, 2640 punktini.

Eelkõige on investorite jaoks tähtis see, milliseid tulevikuprognoose börsifirmad teevad. Kardetakse, et ettevõtted ei taha ebakindla majanduskeskkonna tõttu palju riske võtta. Samuti mõjutab börsifirmasid Hiina majanduse aeglustumine.

Täna ilmusid ka andmed, et USA tarbijate kindlustunne langes jaanuaris viimase 18 kuu madalaima tasemeni.

"Kasuminumbrid näitavad selgelt, et Hiina majanduse aeglustumine on mõjutamas ka USA ettevõtteid," ütles investeerimisfirma Esposito Securitiesi president Mark Esposito.

WTI toornafta kallines täna 2,3 protsenti ning Brent lisas 2,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 53,2 ja 61,2 dollarit. Kulla hind tõusis 0,6 protsenti, 1316 dollarini untsist.