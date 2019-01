USA börs lõpetas viimase 32 aasta tugevaima jaanuari tõusupäevaga

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

USA aktsiaturg lõpetas tugeva jaanuari kahe tõusupäevaga, mis võimaldas börsil näidata parimat jaanuari viimase 32 aasta jooksul. Tõusule aitasid kaasa Föderaalreservi vihje lõdvemast rahapoliitikast ning mitmete suurettevõtete tugevad majandustulemused, mis leevendasid hirme kaubandussõja negatiivsete mõjude osas majandusele.

S&P 500 indeks tõusis neljapäeval 0,86% 2704,1 punktini ning tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkis 1,37% 7281,74 punktini.

Lisaks kolmapäevasele Föderaalreservi juhi kommentaarile lõdvemast rahapoliitikast, mille järgi nüüd arvatakse, et käesoleval aastal tuleb vaid üks intressimäärade tõus, tuli neljapäeval sõnum, et Hiina president Xi kohtub USA ametivenna Trumpiga veebruaris, mis omakorda kasvatas ootust, et veebruaris suudetakse Hiina ja USA vahel kaubanduskokkulepe saavutada.

Pärast detsembris näidatud järsku langust, tegi aktsiaturg jaanuaris järsu pöörde ülesse, nii et S&P 500 indeks kerkis kuuga 7,9%, näidates parimat jaanuari tootlust alates 1987. aastast. Nasdaqi indeks kerkis jaanuaris 9,7%, mis on indeksi jaoks parim jaanuari näitaja alates 2001. aastast.

Facebooki aktsia näitas peale häid majandustulemusi jaanuari viimasel päeval 12,4% suurust hinnatõusu, viies hinna 169,03 dollarini. Teine suur tõusja oli General Electric, mille aktsia kerkis tulemuste ja taas ühe struktuurimuudatuse uudise toel 11,7% 10,16 dollarile.

Samal ajal Microsofti aktsia langes 1,8% ning maksekaartide firma Visa aktsia langes 1,9%, kui ettevõte viitas võimalusele, et käesoleva aasta alguses riikidevaheliste ehk väljaspoolt USA-d tulevate maksete kasvutempo aeglustub.

Järelturul tuli tulemustega Amazon, mis näitas oluliselt paremat neljanda kvartali kasumit, kui analüütikud olid oodanud, kuid jäi mõnevõrra alla käesoleva aasta esimese kvartali käibeprognoosi osas. Amazoni neljanda kvartali kasum tuli 6,04 eurot aktsia kohta 72,4 miljardi dollari suuruse käibe juures, kui FactSeti poolt kogutud analüütikute andmed näitasid keskmiseks prognoosiks 5,65 dollari suurust aktsiapõhist kasumit 71,88 miljardi dollari suuruse käibe juures. Väärib märkimist, et aastaga kasvatas Amazon müügikäivet 19,8%.

Esimese kvartali käibeks ootab Amazon 56 - 60 miljardit dollarit, kui analüütikud olid oodanud keskmiselt 60,83 miljardi dollari suurust esimese kvartali käivet.

Kui neljapäevasel börsi lahtioleku ajal tõusis Amazoni aktsia 2,9% 1718,73 dollarini, siis pärast tulemuste teavitamist langes aktsia järelturul 0,9% 1702,75 dollarini.