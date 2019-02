Jerome Powell (ees) ja Donald Trump. Foto: EPA Jaga pilti:

Powell käis Trumpiga lõunatamas

Föderaalreservi juht Jerome Powell lõunatas esmaspäeval Valges majas president Donald Trumpiga ning arutles majanduse tuleviku üle, vahendab Bloomberg.

Keskpank andis aga mõista, et rahapoliitika tulevikuootustest Powell Trumpile ei rääkinud. “Powelli kommentaarid olid kooskõlas sellega, mida ta rääkis eelmisel nädalal toimunud pressikonverentsil,” teatas Föderaalreserv oma avalduses. “Ta ei rääkinud rahapoliitika ootustest. Ta kinnitas, et see sõltub täielikult majandusest tulevast informatsioonist ja kuidas see väljavaadet mõjutab.”

Powell sai eile ka 66aastaseks ning möödus täpselt aasta keskpanga juhi ametisse astumisest.

Taolised kohtumised keskpanga juhi ja presidendi vahel on küllaltki haruldased, aga mitte ennenägematud. See kohtumine oli aga mõnevõrra märgilise tähendusega, sest detsembri lõpus ähvardas Trump Powelli ametist vabastada. Põhjusena tõi ta välja selle, et keskpank ei tohiks intressimäärade tõstmisega jätkata.

Föderaalreservi sõltumatuse ohustamine kiirendas aktsiaturgude langust. Detsembrist kujunes suurima langusega kuu alates 2008. aastast.

Tõsi, Powell on viimasel ajal jala gaasipedaalilt maha võtnud. Detsembrikuise kohtumise minutitest selgus, et ametnikud teadvustavad riske ning “järk-järgulise” intresside tõstmise asemel ollakse nüüd “kannatlikud” ning rahapoliitika edasised sammud vaadatakse üle.