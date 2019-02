USA-s lepiti kokku viimase kümnendi suurim pangandustehing

BB&T and SunTrust'i kontorihooned St. Petersburgi linnas Florida osariigis USA-s 7. veebruaril 2019. aastal. Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times/Scanpix Jaga pilti:

USA regionaalpank BB&T teatas täna, et ostab rivaali SunTrust panga ligikaudu 28 miljardi dollari eest. Tegemist on suurima pankade ühinemisega alates 2008. - 2009. aasta finantskriisist, vahendab Reuters.

Kaks panka loodavad liitumistehingu sõlmida veel käesoleval aastal. Analüütikute sõnul on üheks põhjuseks, miks liitumine saab võimalikuks, asjaolu, et president Trumpi valitsuse ajal on lõdvendatud pangandusregulatsioone, mis finantskiiri ajal karmimaks muudeti.

Analüütikute sõnul tähendab selline liitumine survet teistele regionaalsetele pankadele liitumistehinguteks.

“BB&T ja SunTrusti liit avab silmi järgmisteks olulisteks liitumis- ja ülevõtutehingute potentsiaali nägemiseks,” kirjutas Jefferies’i analüütik Ken Usdin klientidele.

Davose majandusfoorumil prognoosis Bank of America tegevjuht Brian Moynihan pankade liitumiste uue laine tulekut.

Kahe panga liitumisel saavad SunTrusti aktsionärid iga aktsia eest 1,295 BB&T aktsiat. Tehingu väärtuseks oon 62,85 dollarit ühe SunTrusti aktsia kohta, mis annab 7%-lise preemia võrreldes SunTrusti aktsia kolmapäevase sulgemishinnaga. Kuigi BB&T aktsionärid saavad ühinenud ettevõttest 57% nimetasid mõlemad pooled tehingut “võrdsete liitumiseks.”

Uue panga turuväärtuseks oleks 66 miljardit dollarit, sellel oleks 442 miljardi dollari eest varasid, mis on ligilähedane suurus U.S. Bancorp’iga, millel on 467 miljardi dollari eest varasid.

BB&T ning SunTrust ütlesid, et ühendatud pank annaks 2022. aastaks 1,6 miljardit dollarit kulude kokkuhoidu aastas. CNBC-le antud intervjuus ütlesid pankade tegevjuhid, et liitumine võimaldaks neil investeerida rohkem klientide poolt nõutavasse uude tehnoloogiasse.

“Äritegevus on muutunud ning ta muutub ka tulevikus. See annab meile võimaluse olla lihtsalt kõige konkurentsivõimelisem pank,” ütles SunTrusti tegevjuht William Rogers.