Eesti idufirma värbas mõne kuuga ligi 100 töötajat

Septembris investeeringuga kaasatud 60 miljonit dollarit võimaldas mobiilseid finantsteenuseid pakkuval Monesel viimastel kuudel jõudsalt uusi töötajaid värvata, aastaga on plaanis töötajate arv kahekordistada.

Mobiilse panga, Monese juht kaasab oma tiimidesse maailmatasemel tipptalente, et siin uudset oskusteavet luua. Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

Viimase nelja-viie kuu jooksul on idufirma palganud ligi 100 uut töötajat, pea pooled neist alustasid tööd Tallinnas, kus asub Monese suurim kontor. Monese jaoks on see alles laienemise algus, selle aasta jooksul plaanib ettevõte oma töötajate arvu enam kui kahekordistada, kasvades 500 töötajaga globaalseks ettevõtteks. Praegu töötab Moneses kokku 230 inimest. Uusi ametikohti luuakse nii arendus-, turundus- ja tootemeeskonnas kui ka klienditeeninduses, finantsjuhtimise- ja regulatiivse järelevalve meeskonnas.