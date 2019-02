Silmipimestav võlg on toonud turule hirmu ja ahnuse

Föderaalreservi peahoone. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Investorite leebema rahapoliitika ootused on täidetud ja nüüd tuleb hakkama saada tagajärgedega – maailmas on 8,6 triljoni eest võlga, mille tootlus on negatiivne, kirjutab Bloomberg.

See on üks põhjus, miks rahahaldurid on hakanud võlakirjaturu äärealadelt varasid otsima.