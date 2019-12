Tesla tootmine USA turule võib aeglustuda

Kui Tesla teatas eelmisel kuul kulude kärpimise teisest voorust, sai üks oluline osakond ootamatult eriti suure tabamuse.

Tesla Model 3 maadleb väljakutsega muutuda massidele taskukohaseks. Foto: Reuters/Scanpix

Autotootja vähendas enam kui poole võrra meeskonda, mis tarnib elektrisõidukieid Põhja-Ameerika klientidele, teatasid kaks koondatud töötajat.

Reutersi info kohaselt koondati ligi 150 töötajat 230st jaanuaris Las Vegase tehases, mis toodab kümneid tuhandeid Model 3 autosid USA ja Kanada ostjatele, seega võib tarnete kiirus lähiajal oluliselt aeglustuda.

Need seni teatamata kärped võivad panna investoreid muretsema, et Model 3 nõudlus on Ameerika Ühendriikides pärast suurte maksusoodustuste lõppemist kahanenud, kuna auto pole laiadele massidele taskukohane.

Pärast Tesla viimast koondamisteadet 17. jaanuaril ja sellele järgnenud aktsia langust on selle hind mõnevõrra taastunud ja aktsia kaupleb praegu 312 dollari tasemel.