Buffett vähendas positsiooni Apple`is

Eile USA väärtpaberikomisjoni poolt avaldatud aruandest selgus, et legendaarne investor Warren Buffett vähendas neljandas kvartalis oma positsiooni Apple'is 252,5 miljonilt 249,6 miljoni aktsiani.

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett. Foto: AFP/Scanpix

Sealjuures õnnestus vanameistril ajastada müük just enne seda, kui Apple jaanuari alguses teatas, et iPhone'i müügi aeglase müügi tõttu jäävad esimese kvartali tulud kasinaks. Kokku moodustavad tehnikahiiu aktsiad Berkshire’i portfellist umbes 25 protsenti ning ühtlasi on tegemist Buffetti suurima investeeringuga.